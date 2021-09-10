Свитолина впервые за полтора года вернется на место 4-й ракетки мира
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Чехии
Соревнования в Остраве начнутся 20 сентября
Фото: Jimmie48 Photography
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира серии WTA 500 в Остраве, Чехия.
Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 20 по 26 сентября. Призовой фонд турнира – $565 530. В 2020 году Элина уступила во втором раунде этих соревнований.
Недавно Свитолина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата США, но, несмотря на это, все равно поднимется в рейтинге.
Украинке важно удачно провести завершающую часть сезона, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир.
Комментарии 0