Свитолина рассказала, что ей предлагали «слить» официальный матч
Свитолина: «Свадьба обошлась нам с Гаэлем примерно в 25 тысяч евро»
Титулованная теннисистка – о торжестве в Женеве
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото - btu.org.uaПервая ракетка Украины Элина Свитолина в программе «Светская жизнь» рассказала о том, какую сумму им пришлось потратить с французским теннисистом Гаэлем Монфисом на свадьбу.
«Так как мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам отель Four Seasons в Женеве, где мы отмечали все торжество, сделал очень хорошие условия, очень хорошую цену. Все вместе нам обошлось порядка 25 тысяч евро».
Накануне Свитолина откровенно рассказала, что ей предлагали «слить» теннисный матч.
Напомним, за спортивную карьеру 27-летняя украинка уже заработала более 20 миллионов долларов.
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