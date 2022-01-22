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Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля

Помимо украинки, в столицу ОАЭ прибудут и другие топовые теннисистки
Теннис WTA
12:00
Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля
Элина Свитолина / Фото - WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) вошла в заявочный лист турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоится 14-20 февраля в ОАЭ.

Помимо украинке на турнир также заявилось 16 теннисисток из топ-20 мирового рейтинга. Об этом в Twitter сообщил теннисный обозреватель Михал Самульски.

Отметим, что в 2017 и 2018 годах Элина становилась чемпионкой турнира, а в 2016-и и 2019-м доходила до стадии 1/2 финала соревнований.

Напомним, Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко (0:6, 2:6) в третьем раунде Australian Open.
Владимир Кириченко
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Элина Свитолина Дубай (WTA)

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