Свитолина снова проиграла очень рано на Grand Slam. Но на этот раз это не обидно
Свитолина сыграет на турнире в Дубае, который состоится в середине февраля
Помимо украинки, в столицу ОАЭ прибудут и другие топовые теннисистки
Элина Свитолина / Фото - WTAУкраинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) вошла в заявочный лист турнира Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоится 14-20 февраля в ОАЭ.
Помимо украинке на турнир также заявилось 16 теннисисток из топ-20 мирового рейтинга. Об этом в Twitter сообщил теннисный обозреватель Михал Самульски.
Отметим, что в 2017 и 2018 годах Элина становилась чемпионкой турнира, а в 2016-и и 2019-м доходила до стадии 1/2 финала соревнований.
Напомним, Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко (0:6, 2:6) в третьем раунде Australian Open.
Комментарии 0