Свитолина сыграет против Касаткиной в третьем круге US Open. Интересные факты о матче

Украинка в седьмой раз в сезоне встретится с представительницей России

Элина Свитолина / Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 5) сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной (WTA 27) в третьем круге US Open.

Теннисистки проведут шестой очный матч. В пяти предыдущих победы неизменно одерживала Свитолина. За карьеру украинка проиграла только два сета Касаткиной. Последняя встреча теннисисток состоялась в 2019 году на турнире в Сан-Хосе (6:3, 6:1 – Свитолина).

В этом сезоне Элина в седьмой раз сыграет против представительницы России. Украинка выиграла половину из шести матчей.

В предыдущем круге Открытого чемпионата США Касаткина прошла Маркету Вондроушову – теннисистку, которая месяц назад разгромила Свитолину в полуфинале Олимпийских игр.

Букмекеры видят украинку явным фаворитом матча. На победу Свитолиной ставки принимаются с коэффициентом 1,45. В то же время успех Касаткиной оценивается в 2,80.

Матч Свитолина – Касаткина пройдет третьим запуском на корте Grandstand. Начало – не ранее 21:30 по киевскому времени.