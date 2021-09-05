Свитолина сыграет против Халеп на US Open. Интересные факты о матче

Украинка и румынка откроют игровой день на главной арене Открытого чемпионата США

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против представительницы Румынии Симоны Халеп в четвертом круге US Open.

Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. Халеп из-за травмы недавно выпала из топ-10 и сейчас находится на 13-й позиции.

За три предыдущих три круга Свитолина не проиграла ни одного сета. Халеп уступила одну партию 20-й ракетке мира Елене Рыбакиной.

В последнем очном матче Свитолина обыграла Халеп со счетом 7:5, 6:3 на Итоговом турнире-2019. Всего же теннисистки пересекались десять раз и имеют по пять побед. Однако Элина ни разу не выигрывала у Симоны на турнирах серии Большого шлема (0:2). Впрочем, на US Open теннисистки ранее между собой не играли.

Последний матч теннисисток на Большом Шлеме – полуфинал Wimbledon-2019:

Последний очный матч теннисисток – полуфинал Итогового турнир-2019:

Лучшие результаты Свитолиной на мэйджорах – полуфиналы Wimbledon и US Open в 2019 году. В свою очередь Халеп дважды побеждала на Шлемах – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.

Матч Свитолина – Халеп пройдет первым запуском на главной арене Открытого чемпионата США – Arthur Ashe Stadium. Начало – не ранее 19:00 по киевскому времени.