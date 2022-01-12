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Свитолина: «У меня есть небольшие инвестиции. Стараюсь устроить свою «подушку» после завершения карьеры»
Элина рассказала благодаря чему спит спокойно
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своих инвестициях.
«У меня есть небольшие инвестиции. Я очень аккуратно к этому отношусь, но стараюсь устроить свою «подушку» после того как я закончу. Для меня очень важно, что если завтра у меня закончится карьера, то у меня будет какой-то пассивный доход, который будет приносить мне деньги. Для меня это очень важно и я буду спать спокойно.
Вкладываю немного в недвижимость, у нас были вложения в вино, банковские вложения, в какие-то компании.
У меня есть небольшая квартира в Киеве. В Одессе родительская квартира, есть квартира в Лондоне и Монако. Передвигаюсь в Европе на автомобиле Mercedes – подарок мужа».
Напомним, ранее Свитолина прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open.
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