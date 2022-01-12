Свитолина: «У меня есть небольшие инвестиции. Стараюсь устроить свою «подушку» после завершения карьеры»

Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своих инвестициях.



Вкладываю немного в недвижимость, у нас были вложения в вино, банковские вложения, в какие-то компании.

У меня есть небольшая квартира в Киеве. В Одессе родительская квартира, есть квартира в Лондоне и Монако. Передвигаюсь в Европе на автомобиле Mercedes – подарок мужа».