Свитолина: «У меня нет цели подняться на третье-четвертое место в рейтинге WTA»

Украинка просто хочет показывать хороший теннис

Фото: Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие цели ставит перед собой на данном этапе сезона:

«Сейчас я чувствую себя хорошо, я провела хороший тренировочный блок из 10 дней в Вене, где я работала над физической формой. Также я много играла на корте. После Австралии у меня было время, чтобы перезагрузиться, начать тренировать удары, заняться фитнесом. Поэтому сейчас мои дела обстоят хорошо. Я просто хочу играть матчи, выступать на таких турнирах, как этот, и хорошо играть. У меня есть четкая цель: каждый день использовать свою возможность показывать хороший теннис, хорошо тренироваться. Я также знаю, что могу соревноваться на самом высоком уровне. Сейчас я просто наслаждаюсь каждым моментом, когда у меня нет травм и когда есть шанс сыграть на турнире. Цели по поводу рейтинга, вроде подняться на 3-4 строчки, у меня нет. Для меня важно играть матчи и выигрывать каждый раз, когда я выхожу на корт, а также каждый день стараться стать лучше».

Свитолина занимает 15 место в одиночном рейтинге WTA. При этом ее лучшая позиция – третья в 2017 году.

Напомним, украинка вышла во второй круг турнира категории 500 в Дубае.