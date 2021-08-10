Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»

Украинке нужно сильно провести вторую половину сезона, чтобы попасть на Итоговый турнир
Теннис WTA
14:50
Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»
Фото: Jimmie48 Photography

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем настрое на заключительную часть сезона после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020:

«Однозначно, после Олимпиады я очень устала физически. Но у меня было несколько свободных дней, так что у меня была возможность восстановиться и насладиться своей победой в «бронзовом» финале. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Также мое моральное состояние значительно улучшилось. До этого у меня было несколько трудных турниров. Возможность выиграть медаль вдохновляла меня играть до самого конца и бороться за то, что я хочу.

Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере. Это потрясающе, что за такой короткий период удалось все это испытать. По итогу я очень, очень довольна тем, где я сейчас нахожусь и в жизни, и в теннисе».

Свитолина возобновит свои выступления на турнире в Монреале. Украинке необходимо сильно провести заключительную часть сезона, чтобы попасть на Итоговый турнир WTA.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
Теннис WTA
07:53
Свитолина вновь в топ-5 рейтинга WTA. Халеп впервые за 7 лет покинула десятку лучших
Свитолина вновь в топ-5 рейтинга WTA. Халеп впервые за 7 лет покинула десятку лучших
Теннис WTA
9 августа 10:57
Свитолина провела тренировку в Монреале
Свитолина провела тренировку в Монреале
Теннис WTA
7 августа 22:25
В Токио-2020 Украина повторила рекорд по количеству медалей на Олимпиаде
В Токио-2020 Украина повторила рекорд по количеству медалей на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
7 августа 19:01
Пролетела и вторая неделя Олимпиады: Украина ее не провалила – это факт. Нам есть, кем гордиться
Аналитика
Пролетела и вторая неделя Олимпиады: Украина ее не провалила – это факт. Нам есть, кем гордиться
Olympics Токио-2020
6 августа 17:01
1
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
«Гордый муж». Монфис отреагировал на медаль Свитолиной
Olympics Токио-2020
4 августа 21:19

Новости: Теннис

Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»
Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»
WTA
14:50
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
WTA
11:58
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
ATP
11:08
Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
ATP
10:01
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
WTA
09:39
Джокович пропустит Masters в Цинциннати
Джокович пропустит Masters в Цинциннати
ATP
09:10
Masters в Шанхае в этом году не состоится
Masters в Шанхае в этом году не состоится
ATP
08:35
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
WTA
07:53
Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
ATP
9 августа 19:34
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
26
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
24
Все новости