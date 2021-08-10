Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем настрое на заключительную часть сезона после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020:

Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере. Это потрясающе, что за такой короткий период удалось все это испытать. По итогу я очень, очень довольна тем, где я сейчас нахожусь и в жизни, и в теннисе».