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Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»

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16:49
Свитолина: «У нас с Монфисом есть брачный контракт»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о брачном контракте с французом Гаэлем Монфисом:

«Гаэль хочет большую семью, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже.

С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому, когда мы видимся, то у нас очень теплое общение. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не говорят, мне пришлось учить французский. Я его еще и до этого учила.

Сейчас я практикую язык и общаюсь с ними на французском. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят на французском, а родители Гаэля – на английском, поэтому у нас нет никаких проблем.

У нас есть семейный бюджет, но также есть и свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые я трачу на переезды, на тренеров. У него также есть свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и так далее.

У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не сильно принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают достаточно большие деньги.

Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты. Я прожила много лет в Европе и для меня это уже норма».


В этом же интервью Свитолина раскрыла причины расставания с британским тренером.

Источник: Люкс ФМ Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Гаэль Монфис

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