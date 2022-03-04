Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Свитолина: «Украинский флаг на трибунах действительно мне помог»
Украинка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Элина Свитолина / фото - tennisua.org
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала пресс-службе WTA победу над Викторией Томовой из Болгарии во втором круге турнира в Монтеррее.
«Сегодня был очень тяжелый матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счете и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение.
Я играла не лучшим образом, но боролась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог… Я боролась до последнего, и в конце концов нашла свою игру».
Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее.
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