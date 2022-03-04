Свитолина: «Украинский флаг на трибунах действительно мне помог»

Элина Свитолина / фото - tennisua.org

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала пресс-службе WTA победу над Викторией Томовой из Болгарии во втором круге турнира в Монтеррее.

Я играла не лучшим образом, но боролась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог… Я боролась до последнего, и в конце концов нашла свою игру».