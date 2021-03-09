Свитолина уступила Кузнецовой в своем стартовом матче турнира в Дубае

Элина Свитолина / фото - essentiallysports.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships уступила россиянке Светлане Кузнецовой (WTA 41) со счетом 6:2, 4:6, 1:6.

Для соперниц это был шестой очный поединок (Свитолина ведет 4-2). Ранее свою единственную победу над украинкой Кузнецова оформила в 2016 году на турнире в Москве.

Матч продолжался около 2 часов. Со счета 4:4 во второй партии Свитолина проиграла 7 геймов подряд. Украинка отыграла два матчбола на своей подаче, прервав серию неудачных геймов. Далее на подаче Кузнецова ушла с двух брейкпоинтов и в итоге завершила встречу в свою пользу.

35-летняя Светлана Кузнецова боролась за свою первую за год победу против соперницы из топ-10 рейтинга. В третьем круге россиянка сыграет 63-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой (Чехия).

Элина Свитолина второй год подряд проигрывает свой стартовый поединок в Дубае. В прошлом сезоне украинка уступила на этом турнире американке Дженнифер Брейди.

Свитолина проиграла Азаренко и вылетела с турнира в Катаре.