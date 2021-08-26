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Свитолина: «В Чикаго трудные погодные условия»

Элина в США готовится к US Open
Теннис WTA
07:58
Свитолина: «В Чикаго трудные погодные условия»
Элина Свитолина / фото - WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выход в третий круг турнира серии WTA 250 в Чикаго, США. Теннисистка призналась, что прибыла на соревнования для того, чтобы лучше подготовиться к US Open.

«Приехала ли я в Чикаго, чтобы адаптироваться к условиям перед US Open? Да, я приехала, чтобы сыграть несколько матчей. Я уже провела здесь две игры, завтра еще один значимый поединок. Здесь трудные условия из-за погоды, но я стараюсь наслаждаться борьбой и своими победами.

Как я собралась, чтобы сделать брейк в девятом гейме второго сета? Да, это мой стиль, бороться за каждое очко, это мой бойцовский дух. Иногда это расстраивает, когда не выигрываешь розыгрыши, потому что ты на каждом очке выкладываешься на 100%. Это трудно психологически, что ты должен все время показывать все, на что способен, и очень быстро двигаться. Но это мой стиль, я так играю с самого детства». 

За место в полуфинале 26-летняя Элина поборется против Кристины Младенович. В двух матчах против француженки ранее украинке пока не удавалось победить.

Продолжает свою игру в Чикаго также и другая украинка –  Марта Костюк

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Кристина Младенович

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