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Свитолина в трехчасовом триллере уступила Мартинцовой на старте «тысячника» в Дохе

Элина была единственной представительницей Украины на турнире в Катаре
Теннис WTA
16:12
Свитолина в трехчасовом триллере уступила Мартинцовой на старте «тысячника» в Дохе
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 15) проиграла Терезе Мартинцовой (WTA, 42) в тяжелейшем матче в первом круге турнира серии WTA1000 в Дохе, Катар 7:6 (2), 5:7, 6:7 (5).

За три часа на корте украинка 4 раза подала навылет, допустила 4 «двойных» и реализовала девять брейк-поинтов из десяти. Чешка сделала 7 эйсов, 4 раза ошиблась при подаче и оформила 10 брейков. Это была вторая официальная игра теннисисток – Тереза сравняла счет по личным встречам.

В следующем раунде Мартинцова сыграет с победительницей противостояния Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Кудерметова (Россия). Отметим, что изначально с россиянкой должна была играть Ангелина Калинина, но украинка снялась с соревнований в связи с болезнью.

Олег Шумейко-младший
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Элина Свитолина

Комментарии 1

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21 февраля 2022г. 17:27
Тепер тільки перше коло і додому, круте піке продовжується
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