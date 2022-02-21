Свитолина в трехчасовом триллере уступила Мартинцовой на старте «тысячника» в Дохе

Элина была единственной представительницей Украины на турнире в Катаре

Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 15) проиграла Терезе Мартинцовой (WTA, 42) в тяжелейшем матче в первом круге турнира серии WTA1000 в Дохе, Катар 7:6 (2), 5:7, 6:7 (5).



За три часа на корте украинка 4 раза подала навылет, допустила 4 «двойных» и реализовала девять брейк-поинтов из десяти. Чешка сделала 7 эйсов, 4 раза ошиблась при подаче и оформила 10 брейков. Это была вторая официальная игра теннисисток – Тереза сравняла счет по личным встречам.

В следующем раунде Мартинцова сыграет с победительницей противостояния Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Кудерметова (Россия). Отметим, что изначально с россиянкой должна была играть Ангелина Калинина, но украинка снялась с соревнований в связи с болезнью.