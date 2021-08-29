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Свитолина вернулась в топ-5, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Ястремская потеряла 1 позицию
Теннис WTA
19:47
Свитолина вернулась в топ-5, Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Элина Свитолина / фото - WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинская теннисистка Элина Свитолина вернула себе 5-ю строчку, сместив оттуда американку Софью Кенин. Накануне 26-летняя одесситка выиграла турнир в Чикаго.

19-летняя киевлянка Марта Костюк улучшила свой личный рекорд в списке, поднявшись на 55-е место. Марта приблизилась к Даяне Ястремской (51-е место), которая потеряла 1 позицию.

WTA Singles Rankings

1 (1) Эшли Барти

2 (2) Арина Соболенко

3 (3) Наоми Осака

4 (4) Каролина Плишкова

5 (6) Элина Свитолина (Украина) 5210

...

51 (50) Даяна Ястремская

...

55 (56) Марта Костюк

...

76 (75) Ангелина Калинина

127 (127) Катерина Козлова

143 (143) Катарина Завацкая

180 (180) Леся Цуренко

189 (189) Катерина Бондаренко

207 (207) Дарья Снигур

Напомним, Свитолина также приблизилась к Итоговому турниру.

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Теги

Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк

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