Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки

Бронзовый призер Токио-2020 рискует впервые с 2017 года остаться без Итогового турнира

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне в обновленном рейтинге WTA поднялась в топ-5. Однако случилось это не благодаря выступлениям одесситки, а из-за того, что очки «сгорели» у ее соперниц.

В этом случае более объективную оценку Свитолиной и ее нынешнему уровню дает положение в чемпионской гонке. И здесь у Элины все не так хорошо – находится за пределами топ-20 (21 место) и уступает восьмому месту 457 очков.

Свитолина может впервые с 2017 года не попасть на Итоговый турнир, который в 2018 она выиграла, а годом позже уступила в финале.

Напомним, Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020, но за выступление на главных соревнованиях четырехлетия очки в рейтинг не насчитываются.