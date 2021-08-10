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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки

Бронзовый призер Токио-2020 рискует впервые с 2017 года остаться без Итогового турнира
Теннис WTA
07:53
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина накануне в обновленном рейтинге WTA поднялась в топ-5. Однако случилось это не благодаря выступлениям одесситки, а из-за того, что очки «сгорели» у ее соперниц.

В этом случае более объективную оценку Свитолиной и ее нынешнему уровню дает положение в чемпионской гонке. И здесь у Элины все не так хорошо – находится за пределами топ-20 (21 место) и уступает восьмому месту 457 очков.

Свитолина может впервые с 2017 года не попасть на Итоговый турнир, который в 2018 она выиграла, а годом позже уступила в финале.

Напомним, Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020, но за выступление на главных соревнованиях четырехлетия очки в рейтинг не насчитываются.

Сергей Остапенко
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