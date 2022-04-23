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Світоліна відповіла критикам, які звинувачують її в недостатньому патріотизмі через пропуск матчу зі збірною США

Перша ракетка України не виступає через травму
Теннис WTA
15:58
Світоліна відповіла критикам, які звинувачують її в недостатньому патріотизмі через пропуск матчу зі збірною США
Фото: j48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що критикувати її в недостатньому патріотизмі через пропуск протистояння зі збірною США в Кубку Біллі Джин Кінг – повна нісенітниця.

За кілька днів до вашої заяви вас розкритикували у Федерації тенісу України за відсутність на матчах зі Штатами та недостатньому патріотизмі.

Недостатній патріотизм – це смішно. Я відіграла купу матчів на Кубок Федерації, я виступаю на Олімпіаді, я представляю прапор України на кожному своєму матчі, у мене благодійний фонд в Україні. Це дуже смішно, коли тебе звинувачують, що ти не патріот своєї країни.

Тим паче, я травмована, найближчі турніри під питанням. Люди, які контактували зі мною щодо цього матчу (зі Штатами), прекрасно знали, що я знімаюсь із найближчих турнірів. Кубок Федерації був другим турніром, з якого я знялась. Перед цим був Чарльстон, а після Штутгарт. Мадрид, Рим – з цих турнірів я теж знімаюсь. Не розумію звинувачень.

Нагадаємо, що українки мінімально поступилися американкам та втратили дві позиції в рейтингу після результатів матчу.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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