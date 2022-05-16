Швьонтек виграла п’ятий титул підряд з найбільшою переможною серією з 2013 року
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Снігур піднялася на 10 позицій
Фото: j48tennis.net
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
В топ-10 Онс Жабер завдяки виходу в фінал «тисячника» в Римі встановила новий особистий рекорд. Домінувати продовжує Іга Швьонтек, яка виграла в Італіїп’ятий титул підряд.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014-о року опинилася поза тридцятки кращих тенісисток. Нагадаємо, що українка пропустить Roland Garros, а через вагітність навряд можна очікувати на її повернення на корт цього року, тож ситуація ставатиме ще гіршою. Трохи піднялася у рейтингу Леся Цуренко, а Дарія Снігур з «+10» вийшла на 133-є місце.
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