Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6

Снігур піднялася на 10 позицій

Фото: j48tennis.net

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.



В топ-10 Онс Жабер завдяки виходу в фінал «тисячника» в Римі встановила новий особистий рекорд. Домінувати продовжує Іга Швьонтек, яка виграла в Італіїп’ятий титул підряд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014-о року опинилася поза тридцятки кращих тенісисток. Нагадаємо, що українка пропустить Roland Garros, а через вагітність навряд можна очікувати на її повернення на корт цього року, тож ситуація ставатиме ще гіршою. Трохи піднялася у рейтингу Леся Цуренко, а Дарія Снігур з «+10» вийшла на 133-є місце.

Оновлений рейтинг ATP.