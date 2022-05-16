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Мировой бокс. Еженедельник

Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6

Снігур піднялася на 10 позицій
Теннис WTA
12:43
Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Фото: j48tennis.net

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

В топ-10 Онс Жабер завдяки виходу в фінал «тисячника» в Римі встановила новий особистий рекорд. Домінувати продовжує Іга Швьонтек, яка виграла в Італіїп’ятий титул підряд.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014-о року опинилася поза тридцятки кращих тенісисток. Нагадаємо, що українка пропустить Roland Garros, а через вагітність навряд можна очікувати на її повернення на корт цього року, тож ситуація ставатиме ще гіршою. Трохи піднялася у рейтингу Леся Цуренко, а Дарія Снігур з «+10» вийшла на 133-є місце.

Оновлений рейтинг ATP.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Элина Свитолина Ангелина Калинина Дарья Снигур Ига Швентек

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