Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Світоліна вперше за 11 років не виступить на Roland Garros
Українка знялася з ґрунтового Шолому
16:56
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка Уркаїни Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.
Вперше з 2011 Світоліна не зіграє на ґрунтовому турнірі Великого Шолому. Найкращий результат Еліни у Франції – чвертьфінал (2015, 2017, 2020). Замінить Світоліну у основній сітці олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Моніка Пуіг. Відмітимо, що Еліна не грає з кінця березня.
Нагадаємо, що в основі Roland Garros заявлені ще три українки.
Комментарии 1