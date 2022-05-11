Світоліна вперше за 11 років не виступить на Roland Garros

Українка знялася з ґрунтового Шолому

Фото: j48tennis.net

Перша ракетка Уркаїни Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.



Вперше з 2011 Світоліна не зіграє на ґрунтовому турнірі Великого Шолому. Найкращий результат Еліни у Франції – чвертьфінал (2015, 2017, 2020). Замінить Світоліну у основній сітці олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Моніка Пуіг. Відмітимо, що Еліна не грає з кінця березня.

Нагадаємо, що в основі Roland Garros заявлені ще три українки.