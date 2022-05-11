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Світоліна вперше за 11 років не виступить на Roland Garros

Українка знялася з ґрунтового Шолому
Теннис Grand Slam
16:56
Світоліна вперше за 11 років не виступить на Roland Garros
Фото: j48tennis.net

Перша ракетка Уркаїни Еліна Світоліна не виступить на Roland Garros.

Вперше з 2011 Світоліна не зіграє на ґрунтовому турнірі Великого Шолому. Найкращий результат Еліни у Франції – чвертьфінал (2015, 2017, 2020). Замінить Світоліну у основній сітці олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Моніка Пуіг. Відмітимо, що Еліна не грає з кінця березня

Нагадаємо, що в основі Roland Garros заявлені ще три українки.

Олег Шумейко-младший
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Элина Свитолина

Комментарии 1

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11 мая 2022г. 17:16
Что черный банан со рта не выплюнет?
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