Как лучшая теннисистка Украины вышла в первый финал в сезоне. Хайлайты матча Свитолина – Петерсон
Свитолина впервые в сезоне сыграет в финале турнира WTA
Через несколько часов украинская теннисистка встретится с Ализе Корне
Шестая ракетка мира Элина Свитолина впервые в сезоне сыграет в финале турнира WTA.
Украинка пробилась в решающий матч на соревнованиях категории 250 в Чикаго, где встретится с 68 номером мирового рейтинга Ализе Корне из Франции. Матч начнется не ранее 22:00 по киевскому времени.
В личных встречах с Корне украинка ведет 4:3. В этом матче она также будет фаворитом. Букмекеры принимают ставки на Свитолину с коэффициентом 1,3, на ее соперницу – 3,2.
До этого лучшим результатом Свитолиной в 2021 году был полуфинал на турнире WTA-1000 в Майами.
Независимо от исхода финального матча украинка поднимется на пятое место в рейтинге.
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