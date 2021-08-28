Свитолина впервые в сезоне сыграет в финале турнира WTA

Через несколько часов украинская теннисистка встретится с Ализе Корне

Шестая ракетка мира Элина Свитолина впервые в сезоне сыграет в финале турнира WTA.

Украинка пробилась в решающий матч на соревнованиях категории 250 в Чикаго, где встретится с 68 номером мирового рейтинга Ализе Корне из Франции. Матч начнется не ранее 22:00 по киевскому времени.

В личных встречах с Корне украинка ведет 4:3. В этом матче она также будет фаворитом. Букмекеры принимают ставки на Свитолину с коэффициентом 1,3, на ее соперницу – 3,2.

До этого лучшим результатом Свитолиной в 2021 году был полуфинал на турнире WTA-1000 в Майами.

Независимо от исхода финального матча украинка поднимется на пятое место в рейтинге.