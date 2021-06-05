Свитолина вылетела в третьем круге Roland Garros

Украинка не справилась с напором Крейчиковой

Элина Свитолина / фото - Getty Images

6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в матче 1/16 финала Roland Garros. Поединок завершился со счетом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 41 минуту. Свитолина за это время сумела сделать 3 эйса, реализовать 2 брейкпоинта из 7-и, и выиграть 2 гейма на приеме, допустив 2 двойных ошибки. Ее соперница только два раза подала навылет, реализовала 6 брейкпоинтов из 13, и оформила стрик из 6 выигранных геймов кряду.

Следующей соперницей Крейчиковой станет американка Слоан Стивенс, которая в своем матче выбила Каролину Мухову.

Напомним, в сетке Roland Garros осталась всего одна украинка.