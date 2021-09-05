Свитолина легко расправилась с Халеп и вышла в четвертьфинал US Open
Свитолина: «Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Халеп»
Украинская тенниситка прокомментировала победу над румынкой
5 сентября 21:38
Фото: AP
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в 1/8-й финала US Open.
«Это был отличный матч. Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Симоной. Я знаю, какой она боец. Мне нужно было показывать лучшее, на что я способна.
Я чрезвычайно рада, что победила. Потрясающие эмоции от выступления на арене Артура Эша. Это то, о чем ты мечтаешь.
Радуюсь каждой игре здесь. Мы очень соскучились по зрителям. Каждый раз получается отличная атмосфера. У меня мурашки бегают по коже».
Элина Свитолина в четвертом круге US Open обыграла Симону Халеп.