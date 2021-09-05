Свитолина: «Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Халеп»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в 1/8-й финала US Open.

Я чрезвычайно рада, что победила. Потрясающие эмоции от выступления на арене Артура Эша. Это то, о чем ты мечтаешь.

Радуюсь каждой игре здесь. Мы очень соскучились по зрителям. Каждый раз получается отличная атмосфера. У меня мурашки бегают по коже».