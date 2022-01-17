Свитолина прошла во второй круг Australian Open
Свитолина: «Я довольна тем, какой уровень тенниса показала на старте Australian Open»
Титулованная украинка – о победе над Фионой Ферро
09:29
Элина Свитолина / Фото - FacebookУкраинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) поделилась эмоциями после победы над француженкой Фионой Ферро (6:1, 7:6) в первом раунде Australian Open.
«Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась. Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками. Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть».
«Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное – это чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир «Большого Шлема» в сезоне. Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь».
Во втором раунде Свитолина встретится с еще одной француженкой, 110-й ракеткой мира Армони Тан.
Напомним, что победа над Ферро стала первой для Свитолиной в сезоне, где она проиграла два матча.
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