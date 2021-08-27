Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результат четвертьфинального матча турнира в США с Кристиной Младенович:



По итогу я очень довольна своим выступлением. Я бы не сказала, что более низкая температура воздуха была важным фактором, но было приятно поиграть в более прохладных условиях. Я лучше бегала сегодня, не уверена, но, возможно, что именно из-за погоды.