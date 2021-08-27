Свитолина уничтожила соперницу в четвертьфинале турнира в Чикаго
Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»
Первая ракетка Украины разгромила Младенович в четвертьфинале
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
прокомментировала результат четвертьфинального матча турнира в США с Кристиной Младенович:
С моей стороны это получился хороший матч. С самого начала я была очень собрана, старалась заставить Младенович работать. Первые пару геймов прошли действительно на высоком уровне. Потом я сделала брейк и дальше для меня все складывалось проще. Я играла гораздо лучше и была более расслабленной.
По итогу я очень довольна своим выступлением. Я бы не сказала, что более низкая температура воздуха была важным фактором, но было приятно поиграть в более прохладных условиях. Я лучше бегала сегодня, не уверена, но, возможно, что именно из-за погоды.
В полуфинале Свитолина встретится с шведкой Ребеккой Петерсон.
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