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Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»

Первая ракетка Украины разгромила Младенович в четвертьфинале
Теннис WTA
11:43
Свитолина: «Я играла гораздо лучше и была более расслабленной»
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результат четвертьфинального матча турнира в США с Кристиной Младенович:

С моей стороны это получился хороший матч. С самого начала я была очень собрана, старалась заставить Младенович работать. Первые пару геймов прошли действительно на высоком уровне. Потом я сделала брейк и дальше для меня все складывалось проще. Я играла гораздо лучше и была более расслабленной.

По итогу я очень довольна своим выступлением. Я бы не сказала, что более низкая температура воздуха была важным фактором, но было приятно поиграть в более прохладных условиях. Я лучше бегала сегодня, не уверена, но, возможно, что именно из-за погоды.

В полуфинале Свитолина встретится с шведкой Ребеккой Петерсон.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Кристина Младенович Элина Свитолина

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