Свитолина на отказе соперницы вышла в третий круг Australian Open
Свитолина: «Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна»
Украинка прокомментировала победу во втором круге Australian Open
09:20
Элина Свитолина / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу во втором круге Australian Open над француженкой Армони Тан, которая из-за сильных судорог досрочно завершила матч.
«Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправляется быстрее. Я лидировала в счете, но потом она заиграла очень хорошо. Мне потребовалось время, чтобы вновь вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила мне задачу. В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясной. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна. Тяжело было видеть, как все для нее закончилось. Так что для меня это был тяжелый матч.
Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночке, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, поэтому поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду».
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет белоруска Виктория Азаренко, которая в своем матче расправилась с Жиль Тайхманн.