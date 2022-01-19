Свитолина: «Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна»

Элина Свитолина / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу во втором круге Australian Open над француженкой Армони Тан, которая из-за сильных судорог досрочно завершила матч.

Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночке, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, поэтому поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду».