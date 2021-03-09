Свитолина: «Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после поражения от Светланы Кузнецовой на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships в ОАЭ.

Думаю, что я была готова к выступлению в Дубае, у меня было время, чтобы потренироваться и все было в порядке. Перед матчем я чувствовала себя хорошо и начало игры у меня тоже было хорошим. Я расстроена, что все так сложилось, и такой результат – это разочарование для меня. Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как вернуться на корт и тренироваться, стараться подготовиться к следующему турниру. Иногда просто в теннисе так бывает, что даже если ты играешь хорошо, пару очков способны изменить ход игры. Ты никогда не знаешь, как сложится игра, твоя соперница может сыграть очень здорово. Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае. Сегодня это больно, но я должна все проанализировать, поработать над своим фитнесом, над своей игрой, в этом году еще будет много турниров. Я должна смотреть в будущее. На данный момент я собираюсь сыграть в Майами и потом, надеюсь, что сыграю в Кубке Федерации, пока мы точно не знаем, где будет матч, но изначально он запланирован в Японии. И дальше я не знаю, где начну свой грунтовый сезон, но я точно сыграю в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос».