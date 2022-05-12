Світоліна: «Занадто багато впало на мої плечі. Зараз пріоритети – фонд та моя сім’я»

Краща тенісистка України – про пропуск Roland Garros-2022 та свої нинішні кондиції

Еліна Світоліна / Фото - fanpage.it Перша ракетка України Еліна Світоліна (№27 WTA) назвала причину, через яку пропускає Roland Garros-2022.



Цитує Світоліну The Philadelphia Inquirer.



«Останні кілька місяців були дуже складними для мене. Занадто багато впало на мої плечі. Тому найкращим рішенням було взяти паузу, щоб по-справжньому заспокоїтися. Щоб бути на вершині, треба бути повністю здоровим, як психологічно, так і фізично. У мене не було ні того, ні іншого».



«Останні кілька днів в Одесі, у моєму рідному місті, чутно постріли й вибухи бомб. Це дуже виснажує психіку. Я навіть не можу припустити, що переживають люди в Україні, що переживає моя сім’я. Перший тиждень війни був найважчим у моєму житті. Я так хвилювалася за всіх людей в Україні, за сім’ю, за те, що буде далі. Щохвилини з’являлася якась нова інформація. Це було дуже тяжко».



«У мене зараз багато справ. У мене є мій фонд і я намагаюся робити якнайбільше для людей, які потребують допомоги. Зараз пріоритети – фонд та моя сім’я».



«Ми робимо все можливе, щоб зібрати кошти для українських дітей. Я хочу зберегти їхню мрію, попри те, що вони пережили жахливі часи – їм довелося буквально втекти від війни. Зараз у нас є діти, які влаштовані до тенісних академій у Європі. Ми оплачуємо їхнє навчання, харчування, проживання».



Світоліна не зіграє у Парижі вперше з 2011 року. Українка 11 разів грала в основній сітці мейджора, тричі доходила до стадії чвертьфіналу.



Замінить Світоліну у основній сітці олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Моніка Пуіг. Відзначимо, що

Перша ракетка України(№27 WTA) назвала причину, через яку пропускає Roland Garros-2022.Цитує СвітолінуСвітоліна не зіграє у Парижі вперше з 2011 року. Українка 11 разів грала в основній сітці мейджора, тричі доходила до стадії чвертьфіналу.Замінить Світоліну у основній сітці олімпійська чемпіонка Ріо-2016. Відзначимо, що Еліна не грає з кінця березня

Владимир Кириченко