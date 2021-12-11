«Уставшие, но счастливые». Свитолина и Монфис поделились милой совместной фотографией
Свитолина заявилась на турнир в Монтеррее
Украинка выигрывала эти соревнования в 2020 году
Элина Свитолина / Фото - ukranews.comПервая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA) сыграет на турнире Abierto GNP Seguros, который состоится с 28 февраля по 6 марта в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщил официальный Instagram-аккаунт турнира.
Свитолина стала победительницей данных в 2020 году, тогда как действующей чемпионкой является канадка Лейла Фернандес.
Ранее Свитолина заявилась на Australian Open-2022. Напомним, на Australian Open не сыграют Серена Уильямс и Бьянка Андрееску.
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