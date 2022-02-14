Свитолина займет место Контавейт в основной сетке турнира в Дубае. Известна соперница украинки

15-я ракетка мира встретится с обладательницей wild card

Элина Свитолина / Фото - Twitter

Шестая ракетка мира, которая накануне выиграла титул в Санкт-Петербурге, снялась с турнира в Дубае, который даст старт 14 февраля.Ее место в основной сетке соревнований займет 15-я ракетка мира, украинская теннисисткаДо отказа Контавейт украинка должна была встретиться с квалифаером, однако теперь вошла в посев и сыграет с обладательницей wild cardРанее в основную сетку турнира вышли