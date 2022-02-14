Свитолина сохранила свои позиции в рейтинге WTA. Костюк поднялась на одно место
Свитолина займет место Контавейт в основной сетке турнира в Дубае. Известна соперница украинки
15-я ракетка мира встретится с обладательницей wild card
Элина Свитолина / Фото - TwitterШестая ракетка мира Анетт Контавейт, которая накануне выиграла титул в Санкт-Петербурге, снялась с турнира в Дубае, который даст старт 14 февраля.
Ее место в основной сетке соревнований займет 15-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина.
До отказа Контавейт украинка должна была встретиться с квалифаером, однако теперь вошла в посев и сыграет с обладательницей wild card Майар Шериф.
Ранее в основную сетку турнира вышли Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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