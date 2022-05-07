Світоліна: «Жахливо жити в світі, де не знаєш, чи прокинешся завтра вранці»

Перша ракетка України розповіла, що через війну в Україні довелося брати перерву

Фото: WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що через ментальні проблеми через війну на батьківщині їй довелося перервати виступи:



Ментально це були дуже інтенсивні два місяці. Дуже багато чого відбувається зі мною та з Україною, де надалі живе моя сім'я. Саме тому я вирішила взяти паузу та відпочити. Були чутки про можливу війну, але до останнього моменту ніхто не вірив, що вона таки почнеться. Навіть зараз я не можу уявити 90% того, через що проходять жінки, діти і взагалі всі. Це жахливо – жити у світі, де не знаєш, чи прокинешся ти завтра вранці.

Нагадаємо, що через перерву Еліна не виступила за національну команду на Кубку Біллі Джин Кінг.