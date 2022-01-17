Свитолиной и Монфису предложили сняться в сериале от Netflix

На стриминге выйдет сериал о теннисе похожий на Drive to Survive о Формуле-1

Фото: FFT

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что ей и Гаэлю Монфису поступило предложение о съемках в документальном сериале о теннисе от Netflix:



Что я могу сказать по поводу документального сериала про теннис от Netflix? Они будут очень активно снимать, отобраны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это все будет происходить. Пока еще в раздумьях.

Также Свитолина обсудила тяжелый старт сезона и первый матч на Australian Open.