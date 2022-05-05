«Таллин – сине-желтый!» Стаховский встретился с президентом Эстонии
Экс-теннисист показал, как поддерживают Украину за ее пределами
Встреча Сергея СТаховского с президентом Эстонии
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский пообщался с президентом Эстонии, свои эмоции он передал в Instagram:
Ранее сообщалось о том, что Олимпийский комитет Австралии передал в Фонд солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине.
«Для меня было большой честью иметь возможность поблагодарить президента Эстонии Алара Кариса за невероятную поддержку Украины со стороны эстонского народа и его правительства. Нация с огромным сердцем. Спасибо! Таллин сине-желтый.»
Ранее сообщалось о том, что Олимпийский комитет Австралии передал в Фонд солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине.
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