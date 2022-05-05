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«Таллин – сине-желтый!» Стаховский встретился с президентом Эстонии

Экс-теннисист показал, как поддерживают Украину за ее пределами
Теннис ATP
09:14
«Таллин – сине-желтый!» Стаховский встретился с президентом Эстонии
Встреча Сергея СТаховского с президентом Эстонии

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский пообщался с президентом Эстонии, свои эмоции он передал в Instagram:

«Для меня было большой честью иметь возможность поблагодарить президента Эстонии Алара Кариса за невероятную поддержку Украины со стороны эстонского народа и его правительства. Нация с огромным сердцем. Спасибо! Таллин сине-желтый.»
 

Ранее сообщалось о том, что Олимпийский комитет Австралии передал в Фонд солидарности МОК $100 тысяч в помощь олимпийскому движению в Украине.
 

 

Источник: XSPORT
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Сергей Стаховский

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