Таусон обыграла Остапенко в финале турнира в Люксембурге

18-летней датчанке потребовалось три сета для победы

Клара Таусон / Фото: j48tennis

В финале турнира WTA 250 в Люксембурге 18-летняя датчанка Клара Таусон (WTA 70) выиграла у Елены Остапенко (WTA 30) из Латвии со счетом 6:3, 4:6, 6:4.



Матч продлился 125 минут, в течение которых Таусон подала восемь эйсов против двух у соперницы. При этом, Остапенко допустила четыре двойные ошибки, тогда как у датчанки лишь одна.

Также Таусон реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов против двух из пяти у Остапенко.





Напомним, ранее в полуфинале Таусон обыграла Маркету Вондроушову.