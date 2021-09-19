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Таусон обыграла Остапенко в финале турнира в Люксембурге

18-летней датчанке потребовалось три сета для победы
Теннис WTA
19 сентября 21:30
Таусон обыграла Остапенко в финале турнира в Люксембурге
Клара Таусон / Фото: j48tennis

В финале турнира WTA 250 в Люксембурге 18-летняя датчанка Клара Таусон (WTA 70) выиграла у Елены Остапенко (WTA 30) из Латвии со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Матч продлился 125 минут, в течение которых Таусон подала восемь эйсов против двух у соперницы. При этом, Остапенко допустила четыре двойные ошибки, тогда как у датчанки лишь одна.

Также Таусон реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов против двух из пяти у Остапенко.


Напомним, ранее в полуфинале Таусон обыграла Маркету Вондроушову.

Карен Агабекян
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