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Тайхманн: «Мне было очень сложно, Калинина – очень сильный игрок»

Швейцарская теннисистка – о выходе в полуфинал турнира в Мадриде
Теннис WTA
09:19
Тайхманн: «Мне было очень сложно, Калинина – очень сильный игрок»
Жиль Тайхманн / Фото - btu.org.ua
Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн (WTA 36) поделилась эмоциями после победы в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде над украинкой Ангелиной Калининой (WTA 37).

«Мне было очень сложно. Калинина – очень сильный игрок. Мне пришлось столкнуться с немного другим стилем игры, не таким, как в предыдущих матчах, поэтому нужно было адаптировать свою игру. Но я особенно довольна тем, как я подавала сегодня. Здесь, на высоте, моя подача играет важную роль и дает мне много легких очков, да и в целом первый мяч мне удается пробивать легче, чем на обычном грунте».


«В целом, я очень довольна сегодняшним матчем. Это был первый раз, когда мне нужно было играть на следующий день после предыдущего матча. На обычных турнирах мы к этому привыкли, поэтому пришлось немного подкорректировать подготовку. Физически и психологически я хорошо себя чувствую. Мне повезло, что ни в одном матче не пришлось играть три сета, так что это, конечно, помогает».


Напомним, Тайхманн обыграла Калинину со счетом 6:3, 6:4.

Владимир Кириченко
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Теги

Ангелина Калинина Мадрид (WTA)

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