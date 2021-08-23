Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
Швейцарская теннисистка – о поражении в финале турнира в Цинциннати
Жиль Тайкманн / Фото - WTAШвейцарская теннисистка Жиль Тайкманн поделилась эмоциями после поражения от первой ракетки мира Эшли Барти в финале турнира в Цинциннати со счетом 3:6, 1:6.
Цитирует Тайкманн в Twitter WTA Insider.
«Я не очень хорошо подавала. Это единственное, что вызывает у меня вопросы: «А если бы я подавала лучше, смогла бы создать ей больше проблем? Но вообще Эш очень мощная теннисистка, умеет все. Она выдающаяся №1. Это нужно сказать».
Напомним, в этом году Барти лидирует в туре по количеству титулов (5), финалов (6), побед (40), заработанным очкам и призовым.
У мужчин – победителем турнира в Цинциннати стал немец Александр Зверев.
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