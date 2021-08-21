Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»

Швейцарская теннисистка – о победе над Бенчич в 1/4 финала в Цинциннати

Теннис WTA
11:55
Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
Жиль Тайкманн / Фото - WTA
76-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Жиль Тайкманн поделилась эмоциями после победы над своей соотечественницей, чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира в Цинциннати (6:3, 6:2).

Цитирует Тайкманн пресс-служба WTA.

«Я с самого начала отлично себя чувствовала. Хорошо подавала, входила в корт с коротких мячей, хорошо защищалась, хорошо двигалась. В целом у меня все получалось. Мы с Белиндой обнялись до матча, обнялись после матча. Мы знаем, что на корте – работа, и подруга превращается в соперницу. У нее такой же настрой».


В полуфинале Western & Southern Open Тайкманн встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее Тайкманн оставила за бортом турнира вторую ракетку мира японку Наоми Осаку.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жиль Тайкманн Белинда Бенчич Цинциннати (WTA)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Теннис WTA
10:18
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Теннис WTA
07:38
Тайкманн: «Осаке было не очень комфортно со мной играть»
Тайкманн: «Осаке было не очень комфортно со мной играть»
Теннис WTA
20 августа 17:56
Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
Теннис WTA
20 августа 11:18
Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
Теннис WTA
20 августа 08:29
Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг парного разряда в Цинциннати
Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг парного разряда в Цинциннати
Теннис WTA
18 августа 07:48

Новости: Теннис

Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
WTA
11:55
Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
WTA
11:30
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
WTA
10:18
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
ATP
09:36
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
Обидчица Свитолиной на отказе соперницы вышла в полуфинал Masters в Цинциннати
WTA
07:38
Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Медведев уничтожил Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
ATP
07:17
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
ATP
20 августа 22:20
Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»
Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»
ATP
20 августа 20:55
Барти не оставила шансов обидчице Ястремской и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Барти не оставила шансов обидчице Ястремской и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
WTA
20 августа 19:41
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости