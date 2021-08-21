Невероятная Тайкманн на турнире в Цинциннати сняла скальп с олимпийской чемпионки Токио-2020
Тайкманн: «На корте – работа, и подруга превращается в соперницу»
Швейцарская теннисистка – о победе над Бенчич в 1/4 финала в Цинциннати
Жиль Тайкманн / Фото - WTA76-я ракетка мира, швейцарская теннисистка Жиль Тайкманн поделилась эмоциями после победы над своей соотечественницей, чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира в Цинциннати (6:3, 6:2).
Цитирует Тайкманн пресс-служба WTA.
«Я с самого начала отлично себя чувствовала. Хорошо подавала, входила в корт с коротких мячей, хорошо защищалась, хорошо двигалась. В целом у меня все получалось. Мы с Белиндой обнялись до матча, обнялись после матча. Мы знаем, что на корте – работа, и подруга превращается в соперницу. У нее такой же настрой».
В полуфинале Western & Southern Open Тайкманн встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
Ранее Тайкманн оставила за бортом турнира вторую ракетку мира японку Наоми Осаку.
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