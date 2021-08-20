Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
Тайкманн: «Осаке было не очень комфортно со мной играть»
Швейцарская теннисистка – о выходе в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Жиль Тайкманн / Фото - TwitterШвейцарская теннисистка Жиль Тайкманн (WTA, 76) поделилась эмоциями после сенсационной победы над второй ракеткой мира японкой Наоми Осакой в третьем раунде турнира в Цинциннати.
Цитирует Жиль пресс-служба WTA.
«Конечно, я невероятно рада. Сезон получается для меня очень непростым. После успешного старта начались травмы. Однако в данный момент я снова демонстрирую хороший теннис и готова к борьбе. Понимала, что в этом матче Наоми будет явной фавориткой. Однако я стремилась показать свою привычную игру, здорово двигалась и старалась почаще менять направления ударов. Кажется, Осаке было не слишком комфортно со мной играть».
Напомним, что в четвертьфинале тысячника швейцарка встретится с олимпийской чемпионкойТокио-2020.
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