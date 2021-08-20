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Тайкманн: «Осаке было не очень комфортно со мной играть»

Швейцарская теннисистка – о выходе в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Теннис WTA
17:56
Тайкманн: «Осаке было не очень комфортно со мной играть»
Жиль Тайкманн / Фото - Twitter
Швейцарская теннисистка Жиль Тайкманн (WTA, 76) поделилась эмоциями после сенсационной победы над второй ракеткой мира японкой Наоми Осакой в третьем раунде турнира в Цинциннати.

Цитирует Жиль пресс-служба WTA.

«Конечно, я невероятно рада. Сезон получается для меня очень непростым. После успешного старта начались травмы. Однако в данный момент я снова демонстрирую хороший теннис и готова к борьбе. Понимала, что в этом матче Наоми будет явной фавориткой. Однако я стремилась показать свою привычную игру, здорово двигалась и старалась почаще менять направления ударов. Кажется, Осаке было не слишком комфортно со мной играть».


Напомним, что в четвертьфинале тысячника швейцарка встретится с олимпийской чемпионкойТокио-2020.
Владимир Кириченко
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Теги

Наоми Осака Цинциннати (WTA)

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