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Теннисистка, обыгравшая Свитолину: «Это межсезонье я провела в Украине»

Анастасия Гасанова сенсационно пробилась во второй круг турнира в Аделаиде
Теннис WTA
11:29
Теннисистка, обыгравшая Свитолину: «Это межсезонье я провела в Украине»

Российская теннисистка Анастасия Гасанова прокомментировала победу над 15-й ракеткой мира Элиной Свитолиной в первом круге турнира серии WTA 500 в Аделаиде:

«Спасибо зрителям в первую очередь. Сегодня была невероятная атмосфера, я такого еще никогда не видела. Как мне удалось справиться с волнением? Просто старалась играть, делать вдох-выдох, быть в моменте и наслаждаться игрой. Атмосфера была очень эмоциональной, этим мне и нравится Аделаида. Зрители реагировали буквально на каждое очко, я даже слышала, как кто-то кричал на русском, так что я очень рада.

Во время межсезонья я набрала хорошую физическую форму? Кстати, я провела межсезонье в Украине, где сейчас работает мой тренер (экс-шестьдесят седьмая ракетка мира в паре Валерия Соловьева). Могу сказать, что я просто очень тяжело работала и каждый день отдавала все силы.

В моем Instagram много рисунков на одежде? Да, нужно чем-то заниматься вне корта, чтобы психологически разгружаться. Я с детства любила рисовать и вот занимаюсь росписью на одежде».


Напомним, поражение Свитолиной стало настоящей сенсацией. До матч букмекеры давали на ее победу ничтожный коэффициент 1,1.

Источник: БТУ Сергей Остапенко
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