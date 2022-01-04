Теннисистка, обыгравшая Свитолину: «Это межсезонье я провела в Украине»

Российская теннисистка Анастасия Гасанова прокомментировала победу над 15-й ракеткой мира Элиной Свитолиной в первом круге турнира серии WTA 500 в Аделаиде:

Во время межсезонья я набрала хорошую физическую форму? Кстати, я провела межсезонье в Украине, где сейчас работает мой тренер (экс-шестьдесят седьмая ракетка мира в паре Валерия Соловьева). Могу сказать, что я просто очень тяжело работала и каждый день отдавала все силы.

В моем Instagram много рисунков на одежде? Да, нужно чем-то заниматься вне корта, чтобы психологически разгружаться. Я с детства любила рисовать и вот занимаюсь росписью на одежде».