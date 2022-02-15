The Times: Новак Джокович – единственный непривитый теннисист в Топ-100

Серб готов пожертвовать титулами ради принципов

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что пока не собирается вакцинироваться от Covid-19 и готов к тому, что из-за этого ему придется пропускать турниры серии «Большого шлема».

Издание The Times сообщает, что Джокович остался единственным невакцинированным теннисистом из топ-100 рейтинга ATP.

В Тур Джокович планирует вернуться уже на следующей неделе на турнире в Дубае, где нет ограничения для непривитых игроков.

Напомним, дядя Надаля объяснил, как Джоковичу удалось финишировать на первом месте мирового рейтинга в прошлом сезоне.