Джокович не будет вакцинироваться: «Я готов пожертвовать Шлемами ради своих принципов»
The Times: Новак Джокович – единственный непривитый теннисист в Топ-100
Серб готов пожертвовать титулами ради принципов
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что пока не собирается вакцинироваться от Covid-19 и готов к тому, что из-за этого ему придется пропускать турниры серии «Большого шлема».
Издание The Times сообщает, что Джокович остался единственным невакцинированным теннисистом из топ-100 рейтинга ATP.
В Тур Джокович планирует вернуться уже на следующей неделе на турнире в Дубае, где нет ограничения для непривитых игроков.
Напомним, дядя Надаля объяснил, как Джоковичу удалось финишировать на первом месте мирового рейтинга в прошлом сезоне.
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