Тиафо сенсационно обыграл Циципаса во втором раунде турнира в Вене
Тиафо – о победе над Циципасом: «Хочу показывать свой максимум, и мне неважно, кто по ту сторону сетки»
Француз отметил присутствие зрителей на турнире в Вене
Фрэнсис Тиафо / Фото - Twitter49-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился эмоциями после победы над топовым греком Стефаносом Циципасом (6:3, 3:6, 4:6) на турнире в Вене (Австрия).
Цитирует Тиафо пресс-служба ATP.
«Я хочу играть и показывать свой максимум. И мне неважно, кто по ту сторону сетки. Очевидно я хотел обыграть Циципаса. Я обожаю выступать при зрителях. В этом все и дело. Иногда результат не так важен. Сюда приходят дети и из родители, тратят с трудом заработанные деньги, чтобы увидеть, как я играю».
В четвертьфинале турнира Erste Bank Open Тиафо встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
А тем временем организаторы турнира серии Masters в Париже определили теннисистов, которые получат wild card в основную сетку и в квалификацию.