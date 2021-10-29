Циципас обыграл Димитрова на старте турнира в Вене
Тиафо сенсационно обыграл Циципаса во втором раунде турнира в Вене
В четвертьфинале француза ожидает еще один серьезный экзамен
Стефанос Циципас / Фото - theusexpressnewsТретья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас неожиданно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо во втором раунде турнира в Вене (Австрия) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Циципас дважды брал подачу соперника, оформил 11 эйсов и шесть двойных ошибок. В свою очередь, 49-й номер рейтинга АТР Тиафо реализовал три брейк-пойнта и выполнил три эйса.
После этого поражения Грек остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:2.
В четвертьфинале турнира Erste Bank Open Тиафо встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Напомним, на старте соревнований в Вене Циципас переиграл болгарина Григора Димитрова (7:6 (8:6), 6:4).
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