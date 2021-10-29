Тиафо сенсационно обыграл Циципаса во втором раунде турнира в Вене

В четвертьфинале француза ожидает еще один серьезный экзамен



Стефанос Циципас / Фото - theusexpressnews

Третья ракетка мира, греческий теннисистнеожиданно проиграл американцуво втором раунде турнира в Вене (Австрия) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.Матч продлился чуть менее двух часов. За это время Циципас дважды брал подачу соперника, оформил 11 эйсов и шесть двойных ошибок. В свою очередь, 49-й номер рейтинга АТР Тиафо реализовал три брейк-пойнта и выполнил три эйса.После этого поражения Грек остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:2.В четвертьфинале турнира Erste Bank Open Тиафо встретится с аргентинцемНапомним, на старте соревнований в Вене Циципас переиграл болгарина