Тим: «Джокович оказался под нечеловеческим давлением»
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим поделился мнением о победе Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале американского Шлема 2021-о года:
Было видно, что Новак испытывает давление, но Медведева это не волновало. Он от начала и до конца отыграл потрясающе, не делал никаких глупостей, забивал навылет снова и снова.
К тому же он очень хорошо подавал против лучшего принимающего в туре. Он полностью заслужил победу. Сделав ранний брейк в первом сете, он взял матч в свои руки и играл на стабильно высочайшем уровне.
С другой стороны, было видно, под каким давлением оказался Новак – особенно в последнем переходе, когда он заплакал. Мы увидели, что у него творится внутри. Это просто нечеловеческое давление.
Я его не очень хорошо знаю, но, по-моему, у него доброе сердце и он заслужил любовь трибун. А о его спортивных достижениях и говорить нечего.
Напомним, что лидера мирового рейтинга оштрафовали после финала US Open.
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