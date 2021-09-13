Тим: «Джокович оказался под нечеловеческим давлением»

Доминик Тим / Фото: Twitter Тима

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим поделился мнением о победе Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале американского Шлема 2021-о года:



К тому же он очень хорошо подавал против лучшего принимающего в туре. Он полностью заслужил победу. Сделав ранний брейк в первом сете, он взял матч в свои руки и играл на стабильно высочайшем уровне.

С другой стороны, было видно, под каким давлением оказался Новак – особенно в последнем переходе, когда он заплакал. Мы увидели, что у него творится внутри. Это просто нечеловеческое давление.

Я его не очень хорошо знаю, но, по-моему, у него доброе сердце и он заслужил любовь трибун. А о его спортивных достижениях и говорить нечего.