Тим и Киргиос пропустят Masters в Майами

Уже десять теннисистов снялись с соревнований АТР 1000 во Флориде

Ник Киргиос и Доминик Тим / фото - k.sina.com.cn

Топовые теннисисты Доминик Тим и Ник Киргиос не сыграют на Miami Open в этом году.

Ранее от выступления в Майами отказались Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Жиль Симон. Позднее из стартового списка выбыли Гвидо Пелья, Ришар Гаске, Пабло Андухар и Пабло Куэвас.

Десять игроков, которые прошли на этих отказах в основу: Егор Герасимов, Сун-Ву Квон, Федерико Дельбонис, Ллойд Харрис, Стив Джонсон, Маркос Гирон, Эмиль Руусувори, Марко Чеккинато, Хуан Игнасио Лондеро и Педро Мартинес.

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль также не сыграет на Мастерсе в Майами в этом году.