Тим: «Каждый день я упорно работаю, чтобы вновь найти свой лучший теннис»

Четвертая ракетка мира – о целях на этот сезон

Доминик Тим / фото - indianexpress.com

Четвертая ракетка мира Доминик Тим рассказал tennismajors.com о своих приоритетах и целях в этом сезоне перед своим стартом на турнире в Дубае.

О трудностях и своей форме в этом сезоне.

«Думаю, что сейчас я на правильном пути. Однозначно, на данный момент я не в лучшей своей форме. Я все еще стараюсь выйти на пик формы, все еще стараюсь найти свой лучший теннис. Я работаю упорно каждый день. Такой сильный по составу турнир как сейчас в Дубае, или как в Дохе на прошлой неделе, – это отличный шанс сыграть матчи и побороться с самыми сильными соперниками. Надеюсь, что в Дубае смогу сделать еще один шаг в верном направлении».

О проблемах с правой ногой.

«Нет ничего такого ужасного. Да, боль присутствует практически в каждом матче. Думаю, что еще в очень юном возрасте я повредил обе стопы. Конечно, иногда бывает немного больнее, но ничего такого, о чем стоило бы сильно беспокоиться. Я могу с этим справиться. На хардовых кортах, конечно, ситуация немного хуже, потому что на грунте можно проскользить, это более мягкое покрытие. Но, как я сказал, эта проблема существует уже очень давно, иногда хуже, иногда лучше, но пока это не превращается в нечто серьезное, я буду надеяться, что все останется как есть».

О приоритетах и целях в этом сезоне.

«Конечно, если ты находишься в топ-5 рейтинга, то тебе хотелось бы стать первой ракеткой мира на каком-то этапе. Но сейчас это не мой основной приоритет. Главное – это отлично выступать, проходить далеко по турнирной сетке на самых крупных турнирах. Если я смогу делать это стабильно, то у меня будет шанс стать первыми в рейтинге. Но это слишком долгий путь и это совсем на та цель, на которой я сейчас сфокусирован. Как я и сказал, я сосредоточен на своей игре, чтобы я мог снова быть в своей лучшей форме. Только так у меня появятся шансы на крупных турнирах. Следующий из них – это Ролан Гаррос. Я стараюсь упорно трудиться, чтобы выйти на пик своей формы как раз к старту этого турнира».

Доминик Тим не без проблем одолел Карацева на турнире в Дохе.