Доминик Тим: «Будущее уже наступило, мы доказали, что можем обыгрывать легенд»
Тим: «Мне необходимо перезагрузиться перед грунтовым сезоном»
Австриец вылетел со второго круга турнира в Дубае
Доминик Тим / фото - Getty Images
Четвертая ракетка мира Доминик Тим рассказал ÖTV о своих целях на ближайшую половину сезона, а также прокомментировал свой вылет со второго круга турнира в Дубае.
«Я сыграл довольно слабо, был очень далёк от моего лучшего тенниса. Если мне не удается выйти на свой уровень, то мне сложно противостоять любому из участников турнира в Дубае.
Сегодня нога не болела. Посмотрим, что будет дальше, но могу сказать, что это не основная причина моей плохой игры. Мне необходимо перезагрузиться, потому что последние несколько недель я провёл не лучшим образом. У меня сейчас сложный период, так что поездка в Майами была бы неверным решением.
Я должен быть уверен в своей подготовке перед стартом грунтового сезона. Я должен быть свеж и здоров. Надеюсь, к тому моменту все вновь будет работать хорошо».
Напомним, на турнире в Дохе Тим дошел до полуфинала.