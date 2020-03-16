Тим: «Мне необходимо перезагрузиться перед грунтовым сезоном»

Доминик Тим / фото - Getty Images

Четвертая ракетка мира Доминик Тим рассказал ÖTV о своих целях на ближайшую половину сезона, а также прокомментировал свой вылет со второго круга турнира в Дубае.

Сегодня нога не болела. Посмотрим, что будет дальше, но могу сказать, что это не основная причина моей плохой игры. Мне необходимо перезагрузиться, потому что последние несколько недель я провёл не лучшим образом. У меня сейчас сложный период, так что поездка в Майами была бы неверным решением.

Я должен быть уверен в своей подготовке перед стартом грунтового сезона. Я должен быть свеж и здоров. Надеюсь, к тому моменту все вновь будет работать хорошо».