Тим: «Хочу победить Надаля на центральном корте Roland Garros»
Тим не без проблем одолел Карацева на турнире в Дохе
Топовый австриец вышел в четвертьфинальную стадию соревнований
Доминик Тим / Фото - tennisworldusa
Четвертая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим переиграл россиянина Аслана Карацева (45-й номер в рейтинге АТР) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).
Матч продлился почти 2 часа. За это 27-летний австриец записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Что касается Карацева, оформил шесть эйсов и семь двойных ошибок.
Отметим, что это была первая очная встреча теннисистов. В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Накануне первая ракетка мира Новак Джокович побил рекорд легендарный швейцарца Роджера Федерера.
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