Тим не без проблем одолел Карацева на турнире в Дохе

Доминик Тим / Фото - tennisworldusa

Четвертая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим переиграл россиянина Аслана Карацева (45-й номер в рейтинге АТР) со счетом 6:7(5), 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).





Матч продлился почти 2 часа. За это 27-летний австриец записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Что касается Карацева, оформил шесть эйсов и семь двойных ошибок.





Отметим, что это была первая очная встреча теннисистов. В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.



