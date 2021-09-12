Тим – о финале US Open: «Новак, наверное, испытывает такое давление, которое никто из нас даже представить не может»
Действующий чемпион US Open Доминик Тим, в этом году пропускающий турнир, прокомментировал финал этого года, в котором первая ракетка мира Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Серб в случае победы соберет календарный Большой шлем.
Австрийца цитирует eurosport.co.uk:
«Наверное, это такое давление, которое никто из нас даже представить не может. Выиграть один Большой шлем было огромным усилием, я испытывал сильное давление. А календарный Большой шлем – это вообще уникальное достижение. Я еще не родился, когда его последний раз брали в мужском теннисе. Это показывает, что это за достижение.
Новак все равно будет фаворитом. У него есть цель, и он сделает все, чтобы ее достичь. Я бы хотел побывает на его месте и это испытать, но вообще я лучше бы оказался в роли игрока, который встанет на его пути.
Медведев никогда не сбавляет – как долго бы ни длился матч. В матчах против него трудно сделать брейк, потому что у него отличная подача.
С задней линии он все тащит – это его особенность. В итоге получается очень сложная комбинация. На харде он сильнее всего, потрясающе двигается».
Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.
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