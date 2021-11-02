Марченко опустился на четыре позиции в рейтинге АТР. Тим впервые с 2016 года оказался за бортом топ-10
Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби
Австрийский теннисист не выходил на корт с июня
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря. В текущем сезоне австриец получил травму запястья, из-за которой не выходил на корт с июня 2021 года.
Ранее свое участие в турнире подтвердили канадец Денис Шаповалов и норвежец Каспер Рууд. Ожидается, что в скором времени будет объявлено о еще трех участниках.
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль также заявил о своем желании сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби.
Доминик Тим впервые с 2016 года покинул топ-10 лучших теннисистов мира.
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