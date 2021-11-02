Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби

Австрийский теннисист не выходил на корт с июня

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря. В текущем сезоне австриец получил травму запястья, из-за которой не выходил на корт с июня 2021 года.

Ранее свое участие в турнире подтвердили канадец Денис Шаповалов и норвежец Каспер Рууд. Ожидается, что в скором времени будет объявлено о еще трех участниках.

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль также заявил о своем желании сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби.

Доминик Тим впервые с 2016 года покинул топ-10 лучших теннисистов мира.