Доминик Тим снялся с выставочного турнира в Абу-Даби
Тим: «У меня не очень высокие ожидания от выступлений в Австралии»
15-я ракетка мира – о возвращении в Тур
Доминик Тим / фото - Getty Images
Чемпион US Open-2020, 15-я ракетка мира Доминик Тим все еще залечивает травму запястья, из-за которой не выступал в Туре с начала лета 2021 года. В интервью порталу Eurosport, Тим рассказал о предсезонной подготовке и планах на начало следующего года.
«Я буду тренироваться в Дубае еще неделю и вылечу в Сидней 22 декабря. Там проведу Рождество и Новый год, буду активно тренироваться, а затем надеюсь сыграть на ATP Cup.
Возможно, перед Australian Open я выступлю и на турнире ATP 250. Но это зависит от дальнейшего прогресса и необходимости дополнительной игровой практики. Но я точно сыграю в Мельбурне, даже если не проведу перед этим ни одного матча.
Впервые в карьере у меня такой долгий перерыв. Поэтому ожидания от выступлений в Австралии не самые высокие. Я должен увидеть, каково это – снова играть с лучшими из лучших».
Напомним, Тим снялся с Открытого чемпионата Абу-Даби.
Комментарии 0