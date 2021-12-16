Тим: «У меня не очень высокие ожидания от выступлений в Австралии»

Доминик Тим / фото - Getty Images

Чемпион US Open-2020, 15-я ракетка мира Доминик Тим все еще залечивает травму запястья, из-за которой не выступал в Туре с начала лета 2021 года. В интервью порталу Eurosport, Тим рассказал о предсезонной подготовке и планах на начало следующего года.

Возможно, перед Australian Open я выступлю и на турнире ATP 250. Но это зависит от дальнейшего прогресса и необходимости дополнительной игровой практики. Но я точно сыграю в Мельбурне, даже если не проведу перед этим ни одного матча.

Впервые в карьере у меня такой долгий перерыв. Поэтому ожидания от выступлений в Австралии не самые высокие. Я должен увидеть, каково это – снова играть с лучшими из лучших».