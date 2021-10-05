Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, пропускающий концовку сезона из-за травмы запястья, рассказал о состоянии своего здоровья.

Я сделаю все возможное, буду двигаться шаг за шагом, чтобы как можно лучше подготовиться к возвращению в теннис. Я давно не прикасался к ракетке и очень по ней скучаю».