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Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»

Чемпион US Open-2020 рассказал о своем процессе восстановления
Теннис ATP
07:35
Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»
Доминик Тим / фото - tennishead.net

Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, пропускающий концовку сезона из-за травмы запястья, рассказал о состоянии своего здоровья.

«У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция. С запястьем ситуация стабильная, оно постепенно заживает. В ближайшие недели я буду делать разные упражнения, чтобы укрепить его и сделать более гибким.

Я сделаю все возможное, буду двигаться шаг за шагом, чтобы как можно лучше подготовиться к возвращению в теннис. Я давно не прикасался к ракетке и очень по ней скучаю».

Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.

Рене Тер Велде
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