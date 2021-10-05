Тим: «Во время восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропускаю остаток сезона»
Тим: «У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция»
Чемпион US Open-2020 рассказал о своем процессе восстановления
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, пропускающий концовку сезона из-за травмы запястья, рассказал о состоянии своего здоровья.
«У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция. С запястьем ситуация стабильная, оно постепенно заживает. В ближайшие недели я буду делать разные упражнения, чтобы укрепить его и сделать более гибким.
Я сделаю все возможное, буду двигаться шаг за шагом, чтобы как можно лучше подготовиться к возвращению в теннис. Я давно не прикасался к ракетке и очень по ней скучаю».
Good news! pic.twitter.com/pKyHjSdtwE— Dominic Thiem (@ThiemDomi) October 4, 2021
Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.
Комментарии 0