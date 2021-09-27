Федерер: «Выпрыгивать из ложи на корт я не буду, пока что мне этого делать нельзя»
«Тогда я выиграл тот матч и весь турнир». Роджер Федерер вспомнил самый важный удар своей карьеры
Швейцарец рассказал о Roland Garros-2009
Роджер Федерер / фото - Eurosport
Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в интервью изданию GQ рассказал о самом важном ударе в своей карьере, вспомнив матч с Томми Хаасом на Roland Garros-2009.
Сложный вопрос, но думаю, это мой форхенд в матче с Томми Хаасом на Roland Garros-2009. Брейк-пойнт. Мы до сих пор обсуждаем это, когда встречаемся. Тогда я выиграл тот матч и весь турнир.«
Тот момент был очень важен. Я понимал, что если не попаду в линию, то проиграю матч. Томми тоже знал это. И я попал».
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